Tottenham'da Dele Alli sakatlandı
22 Ocak 2019, Salı
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'da sakatlandı

Tottenham'da Dele Alli sakatlandı

ekiplerinden 'ın yıldız oyuncularından , sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı.

'da 'nin yanı sıra , Moussa Sissoko, Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor.

  1. 22.1.2019 22:08
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