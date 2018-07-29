Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanan maçta Arsenal ile PSG, Singapur'da karşı karşıya geldi. Maç öncesinde adeta Mesut Özil rüzgarı esti. Geçtiğimiz günlerde ırkçılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut, Fransız ekibi PSG ile oynanan maça kaptan olarak çıktı. Karşılaşma öncesinde Mesut Özil'e ise büyük ilgi vardı. Bu ilgi sadece taraftarlarla da kısıtlı kalmadı.