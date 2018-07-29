Arsenal'de yeni kaptan Mesut Özil!
Arsenal'de, Mesut Özil'in takımın yeni kaptanı olduğunu açıklandı. Arsenal, PSG maçı öncesi yaptığı duyuruda kaptanlık pazubandını Mesut Özil'e verdiğini açıkladı.
PSG MAÇI ÖNCESİ PAZUBANDI MESUT ÖZİL'E
Almanya Milli Takımı'nı bıraktığnı açıklayan Mesut Özil'e İngiliz ekibi Arsenal kaptanlık pazubandını verdi. Arsenal, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında oynayacağı PSG maçı öncesinde yaptığı paylaşımla yıldız futbolcuya jest yaptı.
Arsenal, Twitter'dan taraftarlara PSG maçında sahaya kaptan olarak kimin çıkacağını sordu ve Mesut Özil'in soyunma odasındaki fotoğrafını paylaştı.
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanan maçta Arsenal ile PSG, Singapur'da karşı karşıya geldi. Maç öncesinde adeta Mesut Özil rüzgarı esti. Geçtiğimiz günlerde ırkçılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut, Fransız ekibi PSG ile oynanan maça kaptan olarak çıktı. Karşılaşma öncesinde Mesut Özil'e ise büyük ilgi vardı. Bu ilgi sadece taraftarlarla da kısıtlı kalmadı.
The Arsenal captain for today's match?— Arsenal FC (@Arsenal) 28 Temmuz 2018
That'll be @MesutOzil1088 ??#ICC2018 pic.twitter.com/yZmskuZk2G
- 28.7.2018 15:12
- Güncelleme: 29.7.2018 02:03
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Arsenal'de yeni kaptan Mesut Özil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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