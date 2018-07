PSG MAÇI ÖNCESİ PAZUBANDI MESUT ÖZİL'E

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığnı açıklayan Mesut Özil'e İngiliz ekibi Arsenal kaptanlık pazubandını verdi. Arsenal, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında oynayacağı PSG maçı öncesinde yaptığı paylaşımla yıldız futbolcuya jest yaptı.

Arsenal, Twitter'dan taraftarlara PSG maçında sahaya kaptan olarak kimin çıkacağını sordu ve Mesut Özil'in soyunma odasındaki fotoğrafını paylaştı.

The Arsenal captain for today's match?



That'll be @MesutOzil1088 ??#ICC2018 pic.twitter.com/yZmskuZk2G