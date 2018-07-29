Arsenal'de yeni kaptan Mesut Özil!
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'de yeni kaptan !

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'de yeni kaptan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>!

    'de, 'in takımın yeni kaptanı olduğunu açıklandı. , maçı öncesi yaptığı duyuruda kaptanlık pazubandını 'e verdiğini açıkladı.


    PSG MAÇI ÖNCESİ PAZUBANDI MESUT ÖZİL'E
    Almanya Milli Takımı'nı bıraktığnı açıklayan 'e İngiliz ekibi kaptanlık pazubandını verdi. , Singapur'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında oynayacağı maçı öncesinde yaptığı paylaşımla yıldız futbolcuya jest yaptı.

    Arsenal, Twitter'dan taraftarlara maçında sahaya kaptan olarak kimin çıkacağını sordu ve 'in soyunma odasındaki fotoğrafını paylaştı.



    SİNGAPUR'LU HAKEM MESUT ÖZİL'E KARTINI İMZALATTI

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanan maçta Arsenal ile PSG, Singapur'da karşı karşıya geldi. Maç öncesinde adeta Mesut Özil rüzgarı esti. Geçtiğimiz günlerde ırkçılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut, Fransız ekibi PSG ile oynanan maça kaptan olarak çıktı. Karşılaşma öncesinde Mesut Özil'e ise büyük ilgi vardı. Bu ilgi sadece taraftarlarla da kısıtlı kalmadı.



    1. 28.7.2018 15:12
    2. Güncelleme: 29.7.2018 02:03
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