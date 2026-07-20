Sakarya coştu

2. Lig'e düşmesinin ardından kadrosundaki birçok isimle yollarını ayıran Sakaryaspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
2. Lig'e düşmesinin ardından kadrosundaki birçok isimle yollarını ayıran Sakaryaspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Üst üste birçok oyuncuya imza attıran yeşil-siyahlılar, dün de üç transferi duyurdu. Marmara temsilcisi, Kasımpaşa'dan Yasin Eratilla, Van Spor'dan Hasan Bilal ve Aliağa FK'dan Mercan Açıkgöz'ü renklerine bağladı. Üç isimle de birer yıllık sözleşme imzalandı.