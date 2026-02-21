Timsah av peşinde

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giriyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor ile aynı puanda (54) zirveyi paylaşan yeşil-beyazlılar, ligin 25. haftasında deplasmanda Menemen FK'yı konuk olacağı maç öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı.
KAYIP İSTEMİYOR
Timsah, bugün saat 16.00'da Menemen deplasmanında sahaya çıkacak. Bursaspor, bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında rakiplerine karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor. İç sahada tıklım tıklım tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarları deplasmanda da sevindirmek isteyen Bursaspor'da şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor.