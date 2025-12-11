İskenderun’da hedef 4’te 4

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek play-off'un iddialı takımları arasında yer almayı hedefliyor. Son 5 maçta 12 puan alan, 25 puanla 6. sıradaki Akdeniz ekibi, devre arası öncesi oynayacağı 4 maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Başkan Hakan Bolat, "Bu sezon hedefimiz play-off'a kalmak. Orada da aşırı bir konsantrasyonla 1. Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER