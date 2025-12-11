CANLI SKOR ANA SAYFA
İskenderun'da hedef 4'te 4

İskenderun'da hedef 4'te 4

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek play-off'un iddialı takımları arasında yer almayı hedefliyor. Son 5 maçta 12 puan alan, 25 puanla 6. sıradaki Akdeniz ekibi, devre arası öncesi oynayacağı 4 maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Başkan Hakan Bolat, "Bu sezon hedefimiz play-off'a kalmak. Orada da aşırı bir konsantrasyonla 1. Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek play-off'un iddialı takımları arasında yer almayı hedefliyor. Son 5 maçta 12 puan alan, 25 puanla 6. sıradaki Akdeniz ekibi, devre arası öncesi oynayacağı 4 maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Başkan Hakan Bolat, "Bu sezon hedefimiz play-off'a kalmak. Orada da aşırı bir konsantrasyonla 1. Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

