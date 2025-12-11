CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bursaspor umutlu

Bursaspor umutlu

Kırmızı Grup’ta lider Mardin’i deplasmanda 2-1 yenerek farkı bire indiren Bursaspor’da teknik direktör Tahsin Tam, yarınki Ankara Demir maçı öncesinde “Kartlar yeniden dağıtılıyor. Timsahlar’ın neler yapacağının farkındayız” dedi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Bursaspor umutlu

2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın evinde Ankara Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, mutlak galibiyet hedefliyor. Bursaspor'da Teknik Direktör Tahsin Tam, lider Mardin'I deplasmanda yenerek, ligde kartların yeniden dağıtıldığını söyledi. Tam, "Kartların yenden dağıtılmasına sebep olduk. Oyuncu grubumuzun neler yapabileceğinin farkındayız. Amacımız hepsini sağlıklı ve ritimli hale getirebilmekti. Çok şükür onu yakaladık. Sakat oyuncumuz yok, sadece iki arkadaşımız bu maçta ayrı kalacak. Bu da diğer arkadaşlara fırsat sunacak. Onlar da gerekeni en iyi şekilde yapacaklardır" dedi.

KÜÇÜMSEME LÜKSÜMÜZ YOK

Ankara Demir'in küçümsenecek bir takım olmadığını vurgulayan Tam, "Play-off'un bir sıra altında genç bir takım. Yaş ortalaması 22. Dinamik, koşan, rakibi bozmaya çalışan, geçiş hücumları yapmaya çalışan bir takımla oynayacağız. O yüzden kimseyi küçümseme lüksümüz yok. Bunun örneklerini şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gördük. Başka takımlarla oynadıkları maçların yüzde 30, 40 fiziki performans olarak, konsantrasyon olarak üstüne çıkan oyunu oynadılar. Onlar da Bursaspor markasının içinde olmayı isteyen, kendilerini beğendirip, buradan bir talep gelmesini isteyen çocuklar. En az rakplerimiz kadar koşmak zorundayız. Rakipler kadar koşarsak işi çözeriz" diye umut dağıttı.

"CUMA GÜNÜ DE OLSA TARAFTARIMIZ BİZİ BIRAKMAZ"

"Taraftarımızın cuma günü de olsa sayıyı düşüreceğini tahmin etmiyorum. Yine onlar gerekli fedakarlıkları yapacaklardır. İş yerlerinden gerekli izinleri almak için çalışma yapıyorlardır. Onlar her zaman bizim arkamızda. Kendilerinden büyük güç alıyoruz. Kaliteli oyun ve yüzde yüzümüzü verdiğimiz mücadelelerde onları mutlu ettiğimizi hissediyoruz. Her zaman oyuncularımıza yüzde yüzümüzü vermemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Onlar da o keyfi yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

G.Saray'ın Lookman rekabeti!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
