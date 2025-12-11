Bursaspor umutlu

2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın evinde Ankara Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, mutlak galibiyet hedefliyor. Bursaspor'da Teknik Direktör Tahsin Tam, lider Mardin'I deplasmanda yenerek, ligde kartların yeniden dağıtıldığını söyledi. Tam, "Kartların yenden dağıtılmasına sebep olduk. Oyuncu grubumuzun neler yapabileceğinin farkındayız. Amacımız hepsini sağlıklı ve ritimli hale getirebilmekti. Çok şükür onu yakaladık. Sakat oyuncumuz yok, sadece iki arkadaşımız bu maçta ayrı kalacak. Bu da diğer arkadaşlara fırsat sunacak. Onlar da gerekeni en iyi şekilde yapacaklardır" dedi.

KÜÇÜMSEME LÜKSÜMÜZ YOK

Ankara Demir'in küçümsenecek bir takım olmadığını vurgulayan Tam, "Play-off'un bir sıra altında genç bir takım. Yaş ortalaması 22. Dinamik, koşan, rakibi bozmaya çalışan, geçiş hücumları yapmaya çalışan bir takımla oynayacağız. O yüzden kimseyi küçümseme lüksümüz yok. Bunun örneklerini şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gördük. Başka takımlarla oynadıkları maçların yüzde 30, 40 fiziki performans olarak, konsantrasyon olarak üstüne çıkan oyunu oynadılar. Onlar da Bursaspor markasının içinde olmayı isteyen, kendilerini beğendirip, buradan bir talep gelmesini isteyen çocuklar. En az rakplerimiz kadar koşmak zorundayız. Rakipler kadar koşarsak işi çözeriz" diye umut dağıttı.

"CUMA GÜNÜ DE OLSA TARAFTARIMIZ BİZİ BIRAKMAZ"

"Taraftarımızın cuma günü de olsa sayıyı düşüreceğini tahmin etmiyorum. Yine onlar gerekli fedakarlıkları yapacaklardır. İş yerlerinden gerekli izinleri almak için çalışma yapıyorlardır. Onlar her zaman bizim arkamızda. Kendilerinden büyük güç alıyoruz. Kaliteli oyun ve yüzde yüzümüzü verdiğimiz mücadelelerde onları mutlu ettiğimizi hissediyoruz. Her zaman oyuncularımıza yüzde yüzümüzü vermemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Onlar da o keyfi yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.