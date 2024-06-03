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Elazığspor'da 15 kontrat bitti
TFF 2. Lig'e play-off finalinden yükselen Elazığspor'da 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yönetim, yeni sezon için hazırlıklara başlamadan önce sözleşmesi sona eren oyuncularla ilgili kararları gözden geçirecek. Bordo-beyazlıların 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Bahattin Köse ve Beykan Şimşek gibi isimlerin takımda tutulması bekleniyor.
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