24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig play-off

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk maçında 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Kürdi'de kanalında canlı yayınlanacak.

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı canlı şifresiz izle