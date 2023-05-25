Haberler TFF 2. Lig Play-off zamanı

Play-off zamanı

TFF 2. Lig'de play-off 1. Tur maçları ile 3. Lig 2. Grup'ta ilk tur maçları bugün oynanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak ekipler, 2. tura yükselecek. Beyaz'da 20.00'de E.Erok-Ankaraspor, Amed-24Erzincan, Kırmızı'da 15.30'da 1461 Trabzon FKVanspor, 17.00'de İskenderun- Ankara Demir maçları oynanacak. 3. Lig 2. Grup'ta da kazananın 2. Tura adını yazdıracağı play-off'ta 16.00'da Karaman-Ayvalıkgücü Bld., 20.00'de Ordu 1967-Kuşadası karşılaşmaları yapılacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Play-off zamanı
TFF 2. Lig'de play-off 1. Tur maçları ile 3. Lig 2. Grup'ta ilk tur maçları bugün oynanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak ekipler, 2. tura yükselecek. Beyaz'da 20.00'de E.Erok-Ankaraspor, Amed-24Erzincan, Kırmızı'da 15.30'da 1461 Trabzon FKVanspor, 17.00'de İskenderun- Ankara Demir maçları oynanacak. 3. Lig 2. Grup'ta da kazananın 2. Tura adını yazdıracağı play-off'ta 16.00'da Karaman-Ayvalıkgücü Bld., 20.00'de Ordu 1967-Kuşadası karşılaşmaları yapılacak.
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