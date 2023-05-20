Haberler TFF 2. Lig Nazilli Belediyespor 1-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nazilli Belediyespor 1-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Nazilli Belediyespor ve Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Böylece kümede kalma mücadelesi veren iki takım aldıkları 1'er puanla ligde kalmayı başardı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:35
Nazilli Belediyespor 1-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ve Bursaspor, kümede kalmayı başardı. İki ekibin Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakası 1-1 sona erdi. Düşme hattındaki rakiplerden Batman Petrolspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilmesiyle Nazilli Belediyespor ve Bursaspor alınan beraberlik sonrasında küme düşmekten kurtuldu. Bu sonuçla iki takım sezonu 46 puanla tamamladı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet (Dk. 90 Hüseyin Cihan), Nuh (Dk. 90 Hakkı), Emre, Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik (Dk. 90 Bilal), Şükrü Kaan, Nurettin, Alim, Bertuğ

BURSASPOR: Deniz - Furkan Emre, Ertuğrul, Ozan, Hasan (Dk. 90 Kerem), Enver Cenk (Dk. 90 Eren), Barış, Emre Tepegöz, Hamza (Dk. 46 Baran), Berat (Dk. 46 Ömer), Çağatay

GOLLER: Dk. 12 Çağatay (Bursaspor), Dk. 45 Nurettin (Nazilli Belediyespor)

SARI KART: Mehmet (Nazilli Belediyespor)

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