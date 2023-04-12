Rekoru kırdı

Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. Güneş, 1978-79'de 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atmış, üst üste 12 maç gol yememişti. Van Spor'un kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'in rekorunu 1 dakika ile geçti.



113 DAKİKA YEMEDİ

11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Van Spor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK ile Süper Lig'de mücadele etmişti.

Rekoru kıran Haydar, "Şenol hoca ile aynı ortamda ismimin geçmesi bile beni mutlu ediyor" diye konuştu.