Haberler TFF 2. Lig Kırklarelispor 1461 Trabzon: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kırklarelispor 1461 Trabzon: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 2. Lig'de 1461 Trabzon, deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. 1461 Trabzon, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 17:15
Kırklarelispor 1461 Trabzon: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Kırklarelispor, 1461 Trabzon'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip 2-1'lik skor ile rakibine mağlup oldu.

Stat: Atatürk
Hakemler: Feridun Daldaş x, Muratcan Ilgaz x, Baykal Tuna x
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Mert Çölgeçen xx, Canberk Ömer Özdemir xx (Ensar Arslan dk. 79 xx), Hüseyin Eray Karataş xx, Furkan Fehmi Güneş xx, Serhat Mermer xx (Şevki Çınar dk. 79 xx), Enes Karakuş xx Murat Yılmaz dk. 65 xx), Enes İslam İlkin xx, Sinan Akgöl xx, Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx
1461 Trabzon: Özkan karabulut xx, Buğrahan Karslı xx, Onur Akdeniz xx, Tunahan Ergül xx, Özkan Yıldırım xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46 xx), Nafican Yardımcı xx, Kerem Baykuş xx (Salim Farsak dk. 78 xx), Arif Morkaya xx, Mert Özmen xx, Fuat Bavuk xx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 90+2 ?), Atalay Yıldırım xx (Berkay Sefa Kara dk. 46 xx)
Goller: Mert Çölgeçen (dk. 9), Sinan Akgöl (dk. 32 k.k.) Kırklarelispor), Berkay Sefa Kara (dk. 75 pen.) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Özhan Yıldırım, Berkay Sefa Kara, Fuat Bavuk, Buğrahan Karslı (1461 Trabzon), Mert Çölgeçen, Sinan Akgöl, Burak Albayrak

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