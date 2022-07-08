Haberler TFF 2. Lig İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı!

İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı!

Futbolu bıraktığını açıklayan Olcay Şahan futbola geri döndü. 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen Olcay Şahan ile resmi anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:17 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:30
İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı!

Afyonspor, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen Olcay Şahan ile anlaştığını açıkladı.

AFJET AFYONSPOR'UN TRANSFER AÇIKLAMASI:

Ailemize hoş geldin Olcay Şahan ! Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.

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