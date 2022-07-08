İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı!

Afyonspor, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen Olcay Şahan ile anlaştığını açıkladı.
AFJET AFYONSPOR'UN TRANSFER AÇIKLAMASI:
Ailemize hoş geldin Olcay Şahan ! Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.
Ailemize hoş geldin Olcay Şahan !— Afjet Afyonspor (@AfjetAfyonspor) July 8, 2022
✍️ Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz.
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/A5rdd1Azws