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Sakarya atakta

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Sakaryaspor, Kocaeli’den ayrılmak isteyen 10 numara İlyas Kubilay’ı kadrosuna katmak istiyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Sakarya atakta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yenilgisini bu hafta Sarıyer karşısında alan Sakaryaspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-siyahlılar, Kocaelispor'dan ayrılması gündemde olan İlyas Kubilay Yavuz'a kanca attı. 27 yaşındaki 10 numaradan olumlu dönüş alan Sakaryaspor, bu transfer için temasları sıklaştırdı. İlyas Kubilay'ın kısa süre içinde Sakaryaspor forması giymesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısında yetişen başarılı oyuncu, Tarsus İdmanyurdu ve Ankara Keçiörengücü performansıyla dikkat çekti. Daha sonra Samsunspor'a transfer olan 10 numara, sezon başında Kocaelispor'a imza attı. Burada kendini gösteremeyen İlyas, 18 karşılaşmaya çıkarken 1 kez asist yaptı.
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