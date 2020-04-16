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16 Nisan 2020, Perşembe
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Sancaktepe hak ediyor

Sancaktepe hak ediyor

, 2. Lig'in en iyi 4-5 takımından birisi olduklarını söyledi.

Sancaktepeli Behlül Aydın, 2. Lig'in en iyi 4-5 takımından birisi olduklarını söyledi. Behlül, "Takım içinde çok iyi yerlere gelebilecek futbolcular olduğuna inanıyorum. Play-offlarda bu kulübü inşallah hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki orta saha, "Yusuf Yazıcı ve İrfan Can'a hayranım" diye konuştu.
  1. 16.4.2020
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