Ergene'den hezimet!
Sakarya deplasmanda Ergene'ye farklı yenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devreye 3'te 3 yaparak giren Sakaryaspor, Ergene Velimeşe'den ummadığı bir fark yedi.
8'de Onay Kutay arka direkte yarım voleyi vurdu: 1-0. 19'da İbrahim Fatih üç kişiyi geçip köşeye bıraktı: 2-0. 49'da ceza sahasına sarkan Burhan Arman farkı 3 yaptı. 57'de İbrahim Fatih penaltıdan fileleri sarstı: 4-0. 85'te ceza sahasında topu önünde bulan Burhan Arman skoru belirledi: 5-0. Forma göğüs sponsoru olmayan Sakaryaspor, maça forma üstünde "Kiralık" yazısıyla çıktı.
- 13.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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