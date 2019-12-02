Sonunda rekor da geldi! Batuhan Karadeniz... - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Sonunda rekor da geldi! Batuhan Karadeniz...

Sonunda rekor da geldi! ...

Sonunda rekor da geldi! Batuhan Karadeniz...

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan 'da uzatma bölümünde yenilen golle kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Öte yandan Bandırmaspor'un forveti 13 maçta attığı 10 golle takımın en skorer ismi ve Bandırmaspor, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı.

Geride kalan 15 haftayı 31 puanla namağlup lider kapatan 'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Hafta içi maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı golü de bir şekilde bulduk ama özellikle ikinci yarı anlamsız bir panik yaptık. Topa sahip olmamız gerekiyordu, bir türlü bunu başaramadık. 70'inci dakikadan sonra toparlandık, 2 önemli fırsat yakaladık. Onlardan birini gole çevirseydik, maçı koparabilirdik. Oyuncularımın kazanma ve rakiplerimizle puan farkını açma isteğini anlıyorum ama bu paniğe dönüşmemeli. Bu tür maçları savunma yaparak, bitiremezsiniz. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol bizi yıktı. Moralimizi bozdu. Ancak hala lideriz. Önümüzdeki maçlara odaklanıp, hedefimiz olan şampiyonluğa yürümeye devam edeceğiz'' dedi.

Taraftara teşekkür eden Bozkurt, ''Çok güzel bir atmosfer vardı. Onlara galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Merak etmesinler, sezon sonu şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız'' ifadelerini kullandı.

BANDIRMASPOR'DAN YENİLMEZLİK REKORU

Bandırmaspor, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Geçen sezonun son 2 maçını da kazanan bordo beyazlılar, 17 maçtır yenilmiyor. 1965 yılında kurulan Bandırmaspor böylece 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı.

BATUHAN KARADENİZ 10 GOLE ULAŞTI

Bandırmaspor'un forveti Ankara Demirspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon 13 maçta 10 gol atan 28 yaşındaki forvet, takımının en skorer oyuncusu oldu.

  1. 02.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sonunda rekor da geldi! Batuhan Karadeniz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN