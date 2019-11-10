Batuhan Karadeniz maça damga vurdu! Gol düellosu... - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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maça damga vurdu! Gol düellosu...

Batuhan Karadeniz maça damga vurdu! Gol düellosu...

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 12'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Bandırmaspor'un golleri 'den geldi.

Mücadelede konuk ekibin gollerini 18, 39 ve 49'uncu dakikalarda kaydederken, Kahramanmaraş'ın golleri ise 25'inci dakikada Cerem Talha ve biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Haluk Türkeri attı.

Bandırmaspor'da Rıza, 63'üncü dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Batuhan Karadeniz yaptığı 'le bu sezonki 10. maçında 9. golüne ulaştı.

Öte yandan ev sahibi ekibin 3-3'ü yakaladığı golün ardından yedek kulübelerinin önünde yaşanan kargaşa sonunda Kahramanmaraş Teknik Direktörü Osman Bozkurt da kırmızı kart gördü.

ATATÜRK'Ü UNUTMADILAR

İki takım oyuncuları, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında unutma. Futbolcular sahaya, 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim. Atam izindeyiz' yazılı pankartla çıktı.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Veli Karakaya, Serkan Gülçer, Hüseyin Kıvanç Durmaz

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can (Dk.61 Haluk), İsmail, Fatih Kamacı, Cerem Talha (Dk. 53 Gökhan), Fatih Çiplak, Yusuf Emre (Dk.90 Mesut), Yasin, Rıdvan Türker, Abdullah

BANDIRMASPOR: Zülküf - Rıza, Birhan, Berat (Dk. 68 Abdullah), Erkan, Hüseyin, Onur, Ali (Dk. 62 Ali), Rıdvan Koçak, Batuhan (Dk.89 Üstün), İrfan

GOLLER: Dk. 25 Cerem Talha, Dk. 68 (P) ve Dk. 71 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.18, Dk. 39 ve Dk. 49 Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Nuri Melih (Piserro Kahramanmaraşspor) - Rıza, Erkan, Zülküf, Onur, Rıdvan Koçak, Abdullah (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Rıza (Bandırmaspor) - Dk. 73 Osman Bozkurt (Teknik direktör) (Kahramanmaraşspor)

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 16:12
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