Batuhan Karadeniz maça damga vurdu! Gol düellosu...
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 12'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Bandırmaspor'un golleri Batuhan Karadeniz'den geldi.
Mücadelede konuk ekibin gollerini 18, 39 ve 49'uncu dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydederken, Kahramanmaraş'ın golleri ise 25'inci dakikada Cerem Talha ve biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Haluk Türkeri attı.
Bandırmaspor'da Rıza, 63'üncü dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Batuhan Karadeniz yaptığı hat-trick'le bu sezonki 10. maçında 9. golüne ulaştı.
Öte yandan ev sahibi ekibin 3-3'ü yakaladığı golün ardından yedek kulübelerinin önünde yaşanan kargaşa sonunda Kahramanmaraş Teknik Direktörü Osman Bozkurt da kırmızı kart gördü.
ATATÜRK'Ü UNUTMADILAR
İki takım oyuncuları, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında unutma. Futbolcular sahaya, 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim. Atam izindeyiz' yazılı pankartla çıktı.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Veli Karakaya, Serkan Gülçer, Hüseyin Kıvanç Durmaz
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can (Dk.61 Haluk), İsmail, Fatih Kamacı, Cerem Talha (Dk. 53 Gökhan), Fatih Çiplak, Yusuf Emre (Dk.90 Mesut), Yasin, Rıdvan Türker, Abdullah
BANDIRMASPOR: Zülküf - Rıza, Birhan, Berat (Dk. 68 Abdullah), Erkan, Hüseyin, Onur, Ali (Dk. 62 Ali), Rıdvan Koçak, Batuhan (Dk.89 Üstün), İrfan
GOLLER: Dk. 25 Cerem Talha, Dk. 68 (P) ve Dk. 71 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.18, Dk. 39 ve Dk. 49 Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Nuri Melih (Piserro Kahramanmaraşspor) - Rıza, Erkan, Zülküf, Onur, Rıdvan Koçak, Abdullah (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 63 Rıza (Bandırmaspor) - Dk. 73 Osman Bozkurt (Teknik direktör) (Kahramanmaraşspor)
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 16:12
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Batuhan Karadeniz maça damga vurdu! Gol düellosu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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