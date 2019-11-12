Manisa ligi kasıp kavurdu

Beyaz Grup'ta zirvenin tek hakimi olan Manisa FK'nin son kurbanı Afyon oldu. Rakibini 2-0 yenen yeşil- beyazlılar, 12'inci maçında 11'inci galibiyetini aldı. 38 golle liglerin en skorer takımı da olan Manisa, son üç maçtır kalesini de kapattı. Yalnızca 10 gol yiyerek bu alanda da dikkat çekmeyi başardı.