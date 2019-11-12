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12 Kasım 2019, Salı
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ligi kasıp kavurdu

Manisa ligi kasıp kavurdu

2. Lig 'un 12. haftasında Afyonspor'u yenen FK, 1. Lig'e göz kırpıyor. Siyah-beyazlı ekip, 12'inci maçında 11'inci galibiyetini aldı.

'ta zirvenin tek hakimi olan FK'nin son kurbanı Afyon oldu. Rakibini 2-0 yenen yeşil- beyazlılar, 12'inci maçında 11'inci galibiyetini aldı. 38 golle liglerin en skorer takımı da olan Manisa, son üç maçtır kalesini de kapattı. Yalnızca 10 gol yiyerek bu alanda da dikkat çekmeyi başardı.

  1. 12.11.2019
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