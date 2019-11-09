Alt liglerden haberler (09.11.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
DIARRA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Bursaspor'un sezon başında Boluspor'dan transfer ettiği Mamadou Diarra (21), Yalçın Koşukavak'ın şans vermesi halinde yarın eski takımına karşı görev yapacak. 2016- 2017'de altyapısına geldiği Bolu'da üç sezonda 59 maça çıkan Senegalli oyuncu, bu sezon ise yeşil-beyazlı formayla 4 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri iki kez sarsmayı başardı,
SÖZERİ: RASHAD ÖZÜR DİLERSE DÖNER
Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed'e af gelecebileceğini söyledi. Tecrübeli hoca, Oyuncunun yaklaşımı iyiye gidiyor. Çalışmaya ve arkadaşlarıyla iletiyi kurmaya da başladı. Özür dilerse kapımız her zaman açık" diye konuştu.
GİRESUNSPOR'DAN ANLAMLI HAREKET
Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, Lösev'in projesine destek verdi. Antrenmanda maske takan yeşil-beyazlı oyuncular, 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' mesajıyla projeye destek oldu. Giresun'lu oyuncuların davranışı sosyal medyada takdir topladı.
KAF-KAF DAHA YOLUN BAŞINDA
3. Lig 2. Grup'ta play-off hattında yer alan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Daha çok uzun yolumuz var. Fizik güç ve oyun kalitesi olarak yüzde 60 seviyesindeyiz. Yarın Payas'ı mağlup ederek çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
NEVŞEHİR HEDEFE KİLİTLENDİ
3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye, Kelkit maçına odaklandı. Sakat oyuncuların dönüşüyle daha da güçlendiklerini belirten teknik direktör Özcan Kızıltan, "Arzulanan hedefe ulaşmak için elimizden gelen yapacağız" dedi.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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