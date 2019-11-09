Alt liglerden haberler (09.11.19)

DIARRA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bursaspor'un sezon başında Boluspor'dan transfer ettiği Mamadou Diarra (21), Yalçın Koşukavak'ın şans vermesi halinde yarın eski takımına karşı görev yapacak. 2016- 2017'de altyapısına geldiği Bolu'da üç sezonda 59 maça çıkan Senegalli oyuncu, bu sezon ise yeşil-beyazlı formayla 4 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri iki kez sarsmayı başardı,

SÖZERİ: RASHAD ÖZÜR DİLERSE DÖNER

Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed'e af gelecebileceğini söyledi. Tecrübeli hoca, Oyuncunun yaklaşımı iyiye gidiyor. Çalışmaya ve arkadaşlarıyla iletiyi kurmaya da başladı. Özür dilerse kapımız her zaman açık" diye konuştu.

GİRESUNSPOR'DAN ANLAMLI HAREKET

Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, Lösev'in projesine destek verdi. Antrenmanda maske takan yeşil-beyazlı oyuncular, 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' mesajıyla projeye destek oldu. Giresun'lu oyuncuların davranışı sosyal medyada takdir topladı.

KAF-KAF DAHA YOLUN BAŞINDA

3. Lig 2. Grup'ta play-off hattında yer alan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Daha çok uzun yolumuz var. Fizik güç ve oyun kalitesi olarak yüzde 60 seviyesindeyiz. Yarın Payas'ı mağlup ederek çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

NEVŞEHİR HEDEFE KİLİTLENDİ

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye, Kelkit maçına odaklandı. Sakat oyuncuların dönüşüyle daha da güçlendiklerini belirten teknik direktör Özcan Kızıltan, "Arzulanan hedefe ulaşmak için elimizden gelen yapacağız" dedi.