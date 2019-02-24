Tuzlaspor deplasmanda güldü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz
Hakemler: Semih Kurt xx, Cankut Gönenç xx, Tuncay Ercan xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen x, Gökhan Sinanoğlu x, Onur Güney x, Eren Tokat x, Sefa Durmuş x, Abdurrahman Canlı x (Okan Yıldız dk. 72 x), Nurullah Kaya x, Yılmaz Can Taşkıran x, Samed Karakoç xx, Abdullah Halman x (Mustafa Yılmaz dk. 65 x), Emir Can Sayar x (Kazım Çelik dk. 66 x)
Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Doğan Can Otman xxx, Bülent Uzun xxx, Ozan Tahtaişleyen xxx, Tarık Mayhoş xxx, Gökcan Kaya xxx, Sadık Baş xxx, Mehmet Özdıraz xxx, Muhammed Akarslan xx (Berat Ali dk. 78 x), Erdi Zengin xx (Taner Yıldız dk. 66 xx), Murat Yılmaz xxx (Eren Görür dk. 80 ?)
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 3), Sadık Baş (dk. 65), Murat Yılmaz (dk. 68) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Gökhan Sinanoğlu (Tarsus İdman Yurdu), Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Tuzlaspor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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