Tuzlaspor deplasmanda güldü
24 Şubat 2019, Pazar
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Tuzlaspor deplasmanda güldü

Tuzlaspor deplasmanda güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında , sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz
Hakemler: Semih Kurt xx, Cankut Gönenç xx, Tuncay Ercan xx
: Barış Türkmen x, x, Onur Güney x, Eren Tokat x, Sefa Durmuş x, x (Okan Yıldız dk. 72 x), Nurullah Kaya x, Yılmaz Can Taşkıran x, Samed Karakoç xx, Abdullah Halman x ( dk. 65 x), Emir Can Sayar x (Kazım Çelik dk. 66 x)
Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Doğan Can Otman xxx, Bülent Uzun xxx, Ozan Tahtaişleyen xxx, Tarık Mayhoş xxx, Gökcan Kaya xxx, xxx, xxx, xx (Berat Ali dk. 78 x), Erdi Zengin xx ( dk. 66 xx), xxx (Eren Görür dk. 80 ?)
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 3), Sadık Baş (dk. 65), Murat Yılmaz (dk. 68) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Gökhan Sinanoğlu (Tarsus İdman Yurdu), Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

  1. 24.02.2019
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