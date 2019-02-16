Tuzlaspor evinde mağlup
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Tuzlaspor evinde mağlup

Tuzlaspor evinde mağlup

2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Tuzlaspor ve İstanbul’da karşılaştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan , 46 puanla zirvede bulunan Tuzlaspor ile puanını eşitledi.

Stat: Pendik
Tuzlaspor: Bayram x, Doğan Can x, Bülent x, Erdinç xx, Taner Koç xx, Gökcan Kaya xx (Taner dk. 81 ?),
Sadık x (Hacı Mustafa dk. 81 ?), Mehmet Özdıraz xx, Muhammed xx, Berat Ali x (Eren dk. 69 x), Murat Yılmaz xxx
Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Semih xx, Ercan xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx (Okan dk. 79 xxx), Umut xxx (Murat Erdemir dk. 86 ?), Mahmut Bilir xx (Talha dk. 90 ?), xxx, Rıdvan xx, Hüseyin xx
Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 18), Umut (dk. 20), Okan (dk. 85) (Menemen Belediyespor), Murat Yılmaz (dk. 34) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Umut, Mustafa Çeçenoğlu (Menemen Belediyespor), Muhammed, Sadık (Tuzlaspor)

  1. 16.2.2019 18:45
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