Tuzlaspor evinde mağlup
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor İstanbul’da karşılaştı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Menemen Belediyespor, 46 puanla zirvede bulunan Tuzlaspor ile puanını eşitledi.
Stat: Pendik
Tuzlaspor: Bayram x, Doğan Can x, Bülent x, Erdinç xx, Taner Koç xx, Gökcan Kaya xx (Taner dk. 81 ?),
Sadık x (Hacı Mustafa dk. 81 ?), Mehmet Özdıraz xx, Muhammed xx, Berat Ali x (Eren dk. 69 x), Murat Yılmaz xxx
Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Semih xx, Ercan xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx (Okan dk. 79 xxx), Umut xxx (Murat Erdemir dk. 86 ?), Mahmut Bilir xx (Talha dk. 90 ?), Mustafa Çeçenoğlu xxx, Rıdvan xx, Hüseyin xx
Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 18), Umut (dk. 20), Okan (dk. 85) (Menemen Belediyespor), Murat Yılmaz (dk. 34) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Umut, Mustafa Çeçenoğlu (Menemen Belediyespor), Muhammed, Sadık (Tuzlaspor)
- 16.2.2019 18:45
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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