Şampiyon Utaş Uşakspor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Şampiyon

    Şampiyon Utaş Uşakspor

    3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğa uzanan , kupasına kavuştu.

    Kırmızı-siyahlılar, Arsinspor'un maddi imkansızlıklar nedeniyle sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen maçın ardından şampiyonluğu kutladı. Grupta mutlu sona ulaşan Uşakspor, kupasını Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu'nun elinden aldı. Teknik ekip ve futbolcular şampiyonluğun coşkusunu stadı dolduran taraftarıyla yaşadı. Ertelenen maçla ilgili kararı TFF'nin vereceği bildirildi.
    1. 7.5.2018
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