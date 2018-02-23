İstikrar lazım – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    İstikrar lazım

    İstikrar lazım

    K.Maraş maçının hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor’da teknik direktör , “Artık evimizdeki performansı dış sahada da sergilemeliyiz” diyerek oyuncularını uyardı

    GEÇTİĞİMİZ hafta evinde Zonguldak Kömür'ü 3-2 devirerek zirve takibini sürdüren Sakaryaspor'da gözler Kahramanmaraş maçına çevrildi. Bu sezon deplasmanda kötü bir grafik çizen ve 11 karşılaşmada 13 puan toplayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Engin Korukır, oyuncularına uyarılarda bulundu. Son haftalarda bireysel hatalardan birçok gol yediklerini aktaran Korukır, "Evimizde gayet iyi performans gösteriyoruz. Şampiyonluğu hedefliyorsak artık evimizdeki performansı dış sahada da sergilemeliyiz. Takımda son zamanlarda basit gol yeme alışkanlığı oldu. Bu saatten sonra her maç final niteliği taşıyor. Artık daha konsantre şekilde hareket edeceğiz" dedi. SAKARYASPOR'DA sarı kart cezalıları Batuhan Karadeniz ve Yasir Subaşı, K.Maraş karşısında takımı yalnız bırakacak. 'ın savunmanın solunda görev yapan Yasir'in yerine Talha'ya görev vermeyi planladığı belirtildi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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