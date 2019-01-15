Muratpaşa’da kupa mesaisi
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Muratpaşa’da kupa mesaisi

Muratpaşa’da kupa mesaisi

, Hentbol Kadınlar 2’nci tur C grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. Muratpaşa Belediyespor’un mücadele edeceği grupta maçlar, 18-20 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Kadınlar 'nde ilk yarıyı 14 puanla puanla 3'üncü sırada tamamlayan , 2'nci tur maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, birlikte C grubunda yer alan Muratpaşa grupta ilk maçında 19 Ocak Cumartesi, Yalıkavak Spor Kulübüyle karşı karşıya gelecek. Muratpaşa, 20 Ocak Pazar ise Mardin Büyükşehir'le karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak her ki karşılaşmanın başlama saati 17.00. Muratpaşa Belediyesyor, aynı zamanda C grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak. Grupta ilk maç saat 15.00'de Mardin Büyükşehir ve Yalıkavak arasında oynanacak.

  1. 15.1.2019 11:58
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muratpaşa’da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN