Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
16 Aralık 2018, Pazar
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Erkekler 'de 12. hafta maçları tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi.

Hentbolda Erkekler 'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta maçlarıyla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Beykoz Belediyespor-İzmir : 30-35

Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 33-28

KADINLAR SÜPER LİG:

Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 33-37

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-24

Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 26-36

Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik: 29-34

Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 42-26

  1. 16.12.2018 20:21
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