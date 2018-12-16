Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-35
Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 33-28
KADINLAR SÜPER LİG:
Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 33-37
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-24
Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 26-36
Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik: 29-34
Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 42-26
- 16.12.2018 20:21
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.