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Haberler Hatayspor Hatayspor 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hatayspor 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte mücadeleden detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 22:04
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Hatayspor 1-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi deplasman ekibi geriden gelerek 3-1 kazandı.

Üst üste 2 galibiyet alan Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Aimbetov attı.

Hatayspor'un tek golünü isee 25. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekipte Cengiz Demir, 53. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu karşılaşma sonrasında Hatayspor 9 puanda kalırken, Adana Demirspor 5 puana yükseldi.

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