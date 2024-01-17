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Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:59
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Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-1 ile geçerek son 16 turuna yükselen Atakaş Hatayspor'da futbolculara izin verilmezken, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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