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Hatayspor'da Volkan Demirel: Yukarı tırmanmaya çalışacağız

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, "Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 21:22
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Hatayspor'da Volkan Demirel: Yukarı tırmanmaya çalışacağız

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligdeki 8 müsabaka berabere kaldıklarının dile getiren Demirel, "Berabere kaldığımız maçlardan 5'i 0-0 bitti. En azından 3'ünden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka şey konuşuyorduk. Ama ne yazık ki skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor." dedi.

Demirel, üst sıralara çıkmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığınızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey performans gösterdi. Beklentileri yükselttik, bunun farkındayım. Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız."

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