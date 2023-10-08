Hatayspor 3 - 1 TÜMOSAN Konyaspor ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in Hataysporu sahasında TÜMOSAN Koynaspor'u ağırladı.

Hatayspor rakibini 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de ki 3. galibiyeti aldı.

Maçta ev sahibi ekibin gollerini dakika 22 ve 53'te Renat Oleq Dadashov kaydetti.

Hatayspor'un 3. golünü ise 83. dakikada Carlos Strandberg attı.

Konuk takım TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü ise Louka Prip kaydetti.

HATAYSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Volkan Demirel'in Hatayspor'u bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Çıktığı müsabakalarda 5 beraberllik ve 3 galibiyet alan Hatayspor milli aradan sonra Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

TÜMOSAN Konyaspor'da galibiyet özlemi Hatayspor yenilsiyle beraber 4 maça çıktı.