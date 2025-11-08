CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Halter Gamze Altun 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

Gamze Altun 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, koparmanın ardından silkme ve toplamda da zirvede yer alarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gamze Altun 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, koparmanın ardından silkme ve toplamda da zirvede yer alarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti. Koparmada kaldırdığı 72 kiloyla Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Gamze, silkmede de altın madalya elde etti. Gamze Altun, toplamda da zirvenin sahibi olarak 3 altın madalya kazandı.

REKLAM - D&R
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek?
DİĞER
Galatasaray'ın yükselen yıldızına Ada'dan talip var! Ajax maçını tribünden izlemişler...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Lens maçı detayları! Monaco - Lens maçı detayları! 14:40
Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? 14:31
Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:29
Marsilya - Brest maçı detayları! Marsilya - Brest maçı detayları! 14:22
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:11
Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! 13:54
Daha Eski
Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! 13:50
Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! 13:28
Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! 13:12
F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! 12:44
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:12
Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! 12:10