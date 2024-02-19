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Milli halterci Onur Demirci Avrupa ikincisi oldu!

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 20:16
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Milli halterci Onur Demirci Avrupa ikincisi oldu!

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, podyuma çıktı.

Silkmede, milli sporculardan Onur Demirci 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda ise milli sporcu 375 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Emin ise silkmede 191 kiloluk kaldırışıyla 11'inci, toplamda ise 357 kiloyla sekizinci sıraya yerleşti.

Silkmede, Azerbaycan'dan Dadash Dadashbaylı 212 kiloyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 388 kiloyla birincilik elde etti. Toplamda Bulgaristan'dan Hristo Hristov 380 kiloyla ikinci sırada yer aldı.

Silkmede Almanya'dan Matthaeus Hofmann 206 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırada, toplamda ise bu sporcu 378 kiloyla yine üçüncü sıranın sahibi oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

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