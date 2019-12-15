Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama

Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama

Halterde Avrupa Şampiyonu olan ASAT sporcusu 'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.

ASAT sporcusu , 'in Eilat kentinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

'HEYECANLI VE GURURLUYUM'
aktarmalı 'na saat 11.00'de iniş yapan şampiyon sporcuyu, havalimanında babası , annesi , 2 yaşındaki kardeşi Esile ile akrabaları ve antrenörü karşıladı. Başarılı sporcu Aleyna Kaymaz, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da 'yi temsil etmek istiyorum" dedi.

BABASINI AĞLATTI
Baba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.
Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür ederek, söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

  1. 15.12.2019
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