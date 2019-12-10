Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 7 madalya - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Yıldızlar ve Altı 'nda 7 madalya

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 7 madalya

'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve Altı 'nda , 2 gümüş, 5 kazandı.

Eilat şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar ve Altı 'nda , 2 gümüş, 5 kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun dördüncü gününde erkekler 15 yaş altı 67 kiloda Furkan Aydın koparmada ve silkmede bronz madalya alırken, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu.

73 kiloda Enes Çelik ise koparmada bronz madalyayı boynuna takarken, silkmede yedinci, toplamda ise altıncılık elde etti.

Kızlar 17 yaş altı 49 kiloda Sedef Şafak koparmada bronz, silkmede gümüş kazanırken, toplamda ise Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Dördüncü günün sonunda milliler, toplamda 10 altın, 15 gümüş ve 16 bronz madalya aldı.

  1. 10.12.2019
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