Milli sporcular yurda döndü

Avrupa Kros Şampiyonası'nda 4'üncü kez şampiyonluğa erişen Yasemin Can ve gümüş madalya kazanan Aras Kaya, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ve bronz madalya kazanan Ümitcan Güreş ile kafilelerdeki diğer sporcular, İstanbul Havalimanı'nda federasyon başkanları ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş tarafından çiçeklerle karşılandı.



MADALYA KAZANAN SPORCULAR GURURLU



Bu sene 26'ncısı düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Yasemin Can, üst üste 4'üncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Lizbon'da gerçekleştirilen yarışta 57 rakibini geride bırakan Yasemin 26.52'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. 23 yaşındaki sporcu böyle kariyerinin de 8'inci Avrupa şampiyonluğuna erişmiş oldu. Aynı organizasyonda erkeklerde mücadele eden Aras Kaya ise gümüş madalya kazandı. Geçen sene Avrupa Kros Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Aras, bu kez 30.10'luk derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Üst üste 4'üncü kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Yasemin Can, "Şampiyonluğu tekrarladığım için çok mutluyum. Avrupa tarihinde bunu yapan ilk atlet oldum. Bu yılın sonun geldik. Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu en önemli hedeflerim" dedi.



Aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan Aras Kaya ise şunları söyledi: "Ülkeme bir gümüş madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Eski bir şampiyon olarak katıldım yarışmaya. Bu seferde altın madalya kazanmak hedefim vardı. Ama yarışın son bölümünde İsveçli atlet zeminin beni zorlamasından dolayı beni geçti. Gelecek sene şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım."



YÜZMEDE BİR GÜMÜŞ BİR BRONZ



20'inci LEN Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu ile giden Türkiye adına podyuma çıkan ilk isim Emre Sakçı oldu. 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, 25,82'lik derecesiyle Türkiye'ye, bu organizasyonda 20 yıl sonraki ilk gümüş madalyasını getirdi. Aynı şampiyonada 50 metre kelebekte mücadele eden Ümitcan Güreş, 22,38'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.



Bronz madalya kazanan Ümitcan Güreş, "Emre de ben de 50 metre yarışlarında madalya aldık. Buraya madalya hedefiyle gelmiştik, bunu başardık. İnşallah ileriki yarışlarda bu madalyaların rengini değiştireceğiz" diye konuştu. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ise "Gönül isterdi altın madalya olmasını, artık bir dahaki yarışlarda bunu kazanacağız. Amatör branşların daha da ilerlemesini istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"DESTEĞİMİZ UZUN SOLUKLU OLACAK"



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) destek vermekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise şunları söyledi: "Türk sporunun destekçesi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarıları gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Bu başarıların gelmesi için destek şart. Biz de desteğimizi uzun soluklu sürdürüyoruz ve nice başarılara hep birlikte ulaşmayı diliyorum."