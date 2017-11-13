Şampiyonu hedeflerinden kollarındaki yırtık da vazgeçiremedi

Kalça çıkığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen Nazmiye Muratlı (38), hastalığının felce dönüşmesi üzerine hiç yürüyemedi. Haltere 25 yaşındayken bir arkadaşının önermesi ve annesinin desteklemesiyle başlayan Muratlı, üç aylık çalışmasının ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 2007'de ise Avrupa Şampiyonu oldu.

Muratlı, 2010 yılında Malezya'daki Dünya Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırıp altın madalyaya uzanan milli sporcu, 2014 yılında ise bu kez Dubai'deki Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı. Nazmiye Muratlı, son olarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırarak, altın madalya elde etti. Milli sporcu Muratlı, 2-8 Aralık'ta Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Nazmiye Muratlı, ilk kez 45 kiloda yarışacağı şampiyona öncesinde, kollarındaki yırtık ve ödem ile boyun fıtığına rağmen antrenörü Ekrem Celil ile üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak için azimle çalışıyor.

NAZMİYE MURATLI: "SAĞLIĞIM ELVERDİKÇE ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM"

Nazmiye Muratlı, yaptığı açıklamada, rahatsızlığından dolayı 12 yaşına kadar hastanelerde tedavi gördüğünü anlattı. Tavsiye üzerine gittiği salonda ağırlıkları görünce halter sporuyla ilgilenmek istemediğini aktaran Muratlı, antrenörünün ısrarıyla yaptığı ilk denemede 55 kiloya kadar çıktığı dile getirdi. Babasıyla konuştuğunda "Orada çok büyük ağırlıklar var." dediğini hatırlatan Nazmiye Muratlı, babasının "Sen ağırlıktan korkmazsın, o senden korksun." demesi üzerine haltere devam ettiğini kaydetti.

Muratlı, Meksika'daki Dünya Şampiyonası'na 45 kiloda katılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sıkletteki dünya rekoru 107 kilo. Hedefim 110 kilo kaldırmak. Sağlığım elverdikçe altın madalya almak istiyorum. Kollarımdan 2010'da MR çektirdim. Sakatlığımın olduğunu söylediler. 2012'de yeniden çektirdim, sakatlığımın daha da kötüye gittiğini belirttiler. 2016 Paralimpik Olimpiyatları'ndan önce tekrar MR çektirdim. Yırtık ile ödem ve boyun fıtığının olduğunu söylüyorlar. Omzumda da sorun olduğunu belirtiliyorlar ama ameliyattan başka bir kapı açmıyorlar."

"Ameliyat olursam büyük ihtimalle spor hayatımın biteceğini biliyorum." diyen Nazmiye Muratlı, "Çünkü ameliyat yeri hemen iyileşmez. O Dünya Şampiyonası'ndan sonra fizik tedaviye başlayacağız. Sağlığım elverirse o kadar çalışacağım. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılabilmek istiyorum. Olimpiyatlarda altın madalya kazanıp, üç olimpiyat şampiyonu olarak bir ilki yaşamak ve yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

CELİL: "DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞINA İNANIYORUM"

Antrenör Ekrem Celil ise kamptaki çalışmaların çok iyi gittiğini, sporcusunun çok iyi çalıştığını belirtti. Nazmiye Muratlı'nın hırslı bir sporcu olduğuna dikkati çeken Celil, "Sakatlığı var ama sporcumun dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. 2020'de inşallah üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olup, bir tarih yazmasını istiyorum." dedi.