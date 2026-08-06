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Haberler Haberler Deprem son dakika! 6 Ağustos az önce deprem mi oldu?

Deprem son dakika! 6 Ağustos az önce deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Ağustos Perşembe günü bulundukları bölgede sarsıntı hisseden yurttaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte 6 Ağustos en son depremler listesi, merkez üssü ve büyüklük detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 08:55
Deprem son dakika! 6 Ağustos az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | Türkiye genelinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. 6 Ağustos Perşembe günü bulundukları şehirde veya çevre illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "Az önce nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ağustos az önce deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde ve ne kadar derinlikte gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin en son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | 6 AĞUSTOS 2026

6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye genelinde yıkıcı veya geniş çapta hissedilen büyük bir deprem kaydedilmemiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

DEPREM HİSSEDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Yaşadığınız binada veya bulunduğunuz alanda anlık bir sarsıntı hissettiğinizde panik yapmamak en kritik adımdır. Uzmanlar, deprem sırasında şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatıyor:

  1. Çök-Kapan-Tutun Pozisyonu: Güvenli bir mobilyanın (sağlam bir masa, yatak kenarı vb.) yanında hemen çöküp, başınızı koruyacak şekilde kapanın ve sarsıntı bitene kadar tutunun.
  2. Merdiven ve Asansörlerden Uzak Durun: Sarsıntı anında kesinlikle merdivenlere koşmayın, balkona çıkmayın ve asansörleri kullanmayın.
  3. Haberleşmeyi İnternet Üzerinden Sağlayın: Telefon hatlarının kilitlenmesini önlemek adına acil durumlar dışında arama yapmamaya özen gösterin; iletişim için internet tabanlı uygulamaları (WhatsApp, BİP vb.) tercih edin.
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