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Haberler Haberler MasterChef Gül kimdir? Gülbahar kaç yaşında, nereli?

MasterChef Gül kimdir? Gülbahar kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da 3. hafta elemeleri tamamlandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda ana kadroya giren 15. isim Gülbahar (Gül) Meşe oldu. Peki MasterChef Gül kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 09:59
MasterChef Gül kimdir? Gülbahar kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen eleme turlarında rakiplerini geride bırakmayı başaran Gülbahar (Gül) Meşe, 3. hafta elemelerinde sergilediği başarılı performansla ana kadroya adını yazdıran 15. yarışmacı oldu. Ekran başındaki izleyiciler ve gastronomi tutkunları arama motorlarında "MasterChef Gül kimdir?", "Gülbahar Meşe kaç yaşında, nereli?", "MasterChef Gül ne iş yapıyor?" ve "MasterChef 15. önlüğü kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF GÜLBAHAR (GÜL) MEŞE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 kadrosuna katılan Gülbahar Meşe, 48 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Evli ve bir erkek çocuk annesi olan Gülbahar, uzun yıllardır mutfağa ve yemek yapmaya duyduğu derin tutkuyu profesyonel bir alana taşımak amacıyla yarışmaya başvurduğunu ifade etmiştir. İlk turlardan itibaren mücadeleci yapısı, azmi ve yaşadığı zorlukları anlatırken gösterdiği güçlü duruşuyla şeflerin ve izleyicilerin takdirini kazanan yarışmacı, ailesinin ve özellikle oğlunun desteğiyle MasterChef yolculuğunu sürdürmektedir.

ANA KADROYA UZANAN YOLCULUĞU VE 15. ÖNLÜK MÜCADELESİ

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde 3. grup yarışmacıları arasında yer alan Gülbahar Meşe, iki etaplı zorlu eleme gecesinde sergilediği teknik ve lezzetli tabaklarla öne çıktı.

İlk etapta verilen temel malzeme ile yaratıcı bir tabak çıkaran Gül, ikinci etapta ise şeflerin istediği özel teknik yemeği en az hatayla hazırlayarak son ikiye kaldı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun kritik tadımlarının ardından gecenin en başarılı tabağının sahibi olarak 15. önlüğü giymeye ve ana kadroya girmeye hak kazandı.

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