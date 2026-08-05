AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık farklı büyüklüklerde depremlerle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan her sarsıntının ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaşıyor. Son depremlere ilişkin bilgiler kurumların resmi internet sitelerinde düzenli olarak güncelleniyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | 5 AĞUSTOS 2026

5 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye genelinde yıkıcı veya geniş çapta hissedilen büyük bir deprem kaydedilmemiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

DEPREM HİSSEDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Yaşadığınız binada veya bulunduğunuz alanda anlık bir sarsıntı hissettiğinizde panik yapmamak en kritik adımdır. Uzmanlar, deprem sırasında şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatıyor:

Çök-Kapan-Tutun Pozisyonu: Güvenli bir mobilyanın (sağlam bir masa, yatak kenarı vb.) yanında hemen çöküp, başınızı koruyacak şekilde kapanın ve sarsıntı bitene kadar tutunun. Merdiven ve Asansörlerden Uzak Durun: Sarsıntı anında kesinlikle merdivenlere koşmayın, balkona çıkmayın ve asansörleri kullanmayın. Haberleşmeyi İnternet Üzerinden Sağlayın: Telefon hatlarının kilitlenmesini önlemek adına acil durumlar dışında arama yapmamaya özen gösterin; iletişim için internet tabanlı uygulamaları (WhatsApp, BİP vb.) tercih edin.