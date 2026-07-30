TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, ana kadro heyecanıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen zorlu seçme turlarında bir önlük daha sahibini buldu. Stüdyoda nefeslerin tutulduğu gecede şefler yarışmacılardan yöresel lezzetlerimizden biri olan Hatay Kebabı hazırlamalarını istedi. Tezgah başında sergilediği teknik, lezzet dengesi ve başarılı sunumla rakiplerini geride bırakan Tolga, en iyi Hatay Kebabı'nı yaparak MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren 11. isim oldu. Gecenin sonunda önlüğü göğsüne takan başarılı yarışmacı, izleyiciler ve gastronomi tutkunları tarafından merak konusu haline geldi. Arama motorlarında "MasterChef Tolğa kimdir?", "MasterChef Tolğa kaç yaşında?", "MasterChef Tolğa aslen nereli?" ve "MasterChef 11. önlüğü kim kazandı?" başlıkları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Hatay Kebabı ile ana kadroya seçilen MasterChef Tolga'nın hayatı, memleketi, yaşı ve biyografisinin detayları...

MASTERCHEF TOLĞA KİMDİR?

Tolğa MasterChef Türkiye'de en iyi Hatay Kebabı'nı yaparak ana kadroya seçilen 11. isim olmuştur. MasterChef Türkiye 2026 ana kadro seçmelerinde hazırladığı nefis Hatay Kebabı tabağıyla şeflerden tam not alan Tolga, mutfaktaki yeteneği ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çekiyor.