Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, çocuğu ilkokul 1. sınıfa veya anaokuluna başlayacak olan velilerin gözü kulağı okul kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrencilerin ikametgah adreslerine göre otomatik olarak gerçekleştirilen adrese dayalı yerleştirme sürecinde MEB e-Kayıt takvimi netleşti. Arama motorlarında "İlkokul kayıtları başladı mı?", "Adrese dayalı ilkokul kayıtları ne zaman?", "İlkokul e-Kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Çocuğum hangi okula gidiyor e-Devlet sorgulama" başlıkları veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2026-2027 adrese dayalı ilkokul kayıt süreci, e-Kayıt sonuç tarihi ve merak edilen tüm detaylar...

ADRESE DAYALI İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi (anaokulu) kayıtları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

İLKOKUL E-KAYIT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı e-Kayıt takvimine göre; ilkokul 1. sınıf, okul öncesi ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin adrese dayalı yerleştirme sonuçları 3 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Veliler, 3 Ağustos itibarıyla çocuklarının hangi ilkokula kayıt edildiğini öğrenebilecekler.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI? (E-DEVLET SORGULAMA EKRANI)

Adrese dayalı e-Kayıt sonuçları açıklandığında veliler sorgulama işlemlerini e-Devlet Kapısı ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Uyum haftası anaokulu ve 1. Sınıflar için 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.