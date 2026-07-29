Yeni bebek sahibi olan ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımı ödemeleri Temmuz 2026 itibarıyla anne adayları ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerine sağlanan bu destekte, ödeme miktarları çocuk sırasına göre değişiklik gösteriyor. Arama motorlarında "Temmuz doğum yardımı ne kadar?", "1. çocuk doğum parası kaç TL?", "2. ve 3. çocuk doğum yardımı aylık mı ödeniyor?" ve "Doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Temmuz 2026 itibarıyla güncel doğum yardımı tutarları, çocuk sırasına göre ödeme tablosu ve başvuru şartları...

DOĞUM YARDIMI NE KADAR? (1., 2., 3. VE SONRAKİ ÇOCUKLAR)

2026 yılı güncel mevzuatına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı tutarları çocuk sırasına göre şu şekildedir:

1. Çocuk İçin: Tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılır.

2. Çocuk İçin: Çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (60. ay dâhil) aylık 1.500 TL ödenir.

3. Ve Sonraki Çocuklar İçin: Çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (60. ay dâhil) aylık 5.000 TL ödeme yapılır.

EMZİRME ÖDENEĞİ (SÜT PARASI) VE RAPOR PARASI NE KADAR?

Doğum yardımı dışında, sigortalı çalışan annelere veya eşi çalışmayan sigortalı erkeklere SGK tarafından ek ödemeler de yapılmaktadır. Canlı doğum şartıyla tek seferlik 1.621 TL olarak ödenmektedir. Sigortalı çalışan annelere doğum izninde oldukları 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) boyunca ödenir. 2026 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplanan en düşük analık ödeneği tekil gebelikte yaklaşık 123.312 TL seviyesindedir.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu, bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) tescil edilmesinin ardından gerçekleştirilir.

Bebeğin nüfus müdürlüğünde kimlik tescili yapılır. Hazırlanan "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz doldurulur. Başvurular şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru takibi ve sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

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