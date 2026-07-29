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Haberler Haberler MasterChef ana kadroya giren 11. isim kim oldu?

MasterChef ana kadroya giren 11. isim kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları doğrultusunda gerçekleşen kıyasıya mücadelede 11. ana kadro önlüğü sahibini buldu. Arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 11. isim kim oldu?", "29 Temmuz MasterChef önlüğü kim kazandı?", "MasterChef Türkiye ana kadro güncel yarışmacı listesi" soruları yanıt arıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı, gecenin detayları ve tam kadro listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 00:15
MasterChef ana kadroya giren 11. isim kim oldu?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçme turlarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu önderliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda, önlük mücadelesi veren yarışmacı adayları mutfaktaki tüm hünerlerini sergiliyor. 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar ana kadronun 11. önlüğünü kazanabilmek için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayarak şeflerden tam not alan yarışmacı, hayallerine bir adım daha yaklaşarak ana kadroya adını yazdırdı. Arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 11. isim kim oldu?", "29 Temmuz MasterChef önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef güncel yarışmacı listesi" başlıkları izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 11. yarışmacı ve güncel kadro detayları...

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

29 Temmuz Çarşamba gecesi iki etaplı olarak gerçekleşen zorlu mücadelede yarışmacılar ilk turda belirlenen konsept ürünü en yaratıcı şekilde sunmak için yarıştı. İlk turu başarıyla geçen adaylar, ikinci etapta şeflerin istediği imza tabağını en iyi şekilde hazırlamak için ter döktü.

Şeflerin yaptığı titiz tadım ve değerlendirmelerin ardından, gecenin en başarılı tabağını çıkararak MasterChef 2026 ana kadrosunun 11. önlüğünü kazanan isim Tolğa oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ (GÜNCEL)

Son kazanan isimle birlikte MasterChef 2026 ana kadrosunda yer almayı başaran yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

  • Batuhan Nazikoğlu
  • Nilay Özgen
  • Hasan Alp Karabacak
  • Furkan
  • Eylül
  • Çağatay
  • Onur
  • Hilal
  • Sercan
  • Burçin
  • Tolğa

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