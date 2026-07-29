CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Instagram çöktü mü? 29 Temmuz Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram çöktü mü? 29 Temmuz Instagram'a neden girilmiyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da kullanıcılar akış yenileme, DM (mesajlaşma) gönderme ve hikaye yükleme gibi işlemlerde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector verilerine yansıyan kesinti raporlarının ardından "Instagram çöktü mü?", "29 Temmuz Instagram'a neden girilmiyor?", "Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl çözülür?" soruları arama motorlarında üst sıralara tırmandı. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla Instagram erişim sorununun nedenleri, resmi açıklamalar ve uygulayabileceğiniz çözüm adımları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 17:22
Instagram çöktü mü? 29 Temmuz Instagram'a neden girilmiyor?

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü kullanıcıların yaşadığı erişim ve performans sorunlarıyla gündeme geldi. Uygulamaya girmekte zorlanan, akış yenileyemeyen ve DM (direkt mesaj) gönderirken hata alan binlerce kullanıcı, arama motorlarında "Instagram çöktü mü?", "29 Temmuz Instagram neden açılmıyor?", "Instagram akış yenilenemedi hatası çözümü" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 29 Temmuz 2026 itibarıyla Instagram'daki son durum, Downdetector raporları ve uygulayabileceğiniz olası çözüm adımları...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet ortamındaki kesintileri ve kullanıcı bildirimlerini anlık olarak raporlayan Downdetector verilerine göre, 29 Temmuz Çarşamba günü kullanıcılar Instagram'a ilişkin zaman zaman performans ve kesinti raporları paylaşıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Aksaklığın genel bir çökmeden ziyade; sunucu yoğunluğu, altyapı güncellemeleri veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Meta cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir küresel arıza açıklaması yapılmadı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Eğer cihazınızda genel bir sunucu arızası dışında bireysel bir erişim problemi yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz:

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kapatıp birkaç saniye sonra tekrar açın. Gerekirse modeminizi yeniden başlatın.

Uygulama Önbelleğini Temizleyin:

  • Android için: Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama > Önbelleği Temizle yolunu izleyin.
  • iOS (iPhone) için: Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın ya da silip App Store'dan tekrar yükleyin.

Uygulamanın Güncelliğini Kontrol Edin: App Store veya Google Play Store'a girerek Instagram'ın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Oturumu Kapatıp Yeniden Açın: Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmak, senkronizasyon hatalarını gidermede etkili olabilir.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Transferde son dakika! Leao'nun F.Bahçe ve G.Saray'dan istediği...
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı! Terörsüz Türkiye, Orta Doğu ve ekonomi gündemde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha!
Dursun Özbek'ten transfer çıkışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Turku - İstanbul Başakşehir maçı bilgileri Inter Turku - İstanbul Başakşehir maçı bilgileri 16:55
Fenerbahçe Polonya deplasmanında tur peşinde! Fenerbahçe Polonya deplasmanında tur peşinde! 16:29
Umut Bozok resmen RAMS Başakşehirde! Umut Bozok resmen RAMS Başakşehirde! 16:21
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 16:08
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 15:58
"Beşiktaş'ın stadındaki o atmosferde..." "Beşiktaş'ın stadındaki o atmosferde..." 15:50
Daha Eski
Muçi'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a attığım gol..." Muçi'den flaş itiraf! "Beşiktaş'a attığım gol..." 15:40
Onuachu'dan transfer itirafı! Onuachu'dan transfer itirafı! 15:21
Göztepe'ye Gürcü kaleci! Göztepe'ye Gürcü kaleci! 15:12
Mitongo: Onuachu'dan çok şey öğreneceğim Mitongo: Onuachu'dan çok şey öğreneceğim 14:57
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:50
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 14:49