Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü kullanıcıların yaşadığı erişim ve performans sorunlarıyla gündeme geldi. Uygulamaya girmekte zorlanan, akış yenileyemeyen ve DM (direkt mesaj) gönderirken hata alan binlerce kullanıcı, arama motorlarında "Instagram çöktü mü?", "29 Temmuz Instagram neden açılmıyor?", "Instagram akış yenilenemedi hatası çözümü" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 29 Temmuz 2026 itibarıyla Instagram'daki son durum, Downdetector raporları ve uygulayabileceğiniz olası çözüm adımları...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet ortamındaki kesintileri ve kullanıcı bildirimlerini anlık olarak raporlayan Downdetector verilerine göre, 29 Temmuz Çarşamba günü kullanıcılar Instagram'a ilişkin zaman zaman performans ve kesinti raporları paylaşıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Aksaklığın genel bir çökmeden ziyade; sunucu yoğunluğu, altyapı güncellemeleri veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Meta cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir küresel arıza açıklaması yapılmadı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Eğer cihazınızda genel bir sunucu arızası dışında bireysel bir erişim problemi yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz:

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kapatıp birkaç saniye sonra tekrar açın. Gerekirse modeminizi yeniden başlatın.

Uygulama Önbelleğini Temizleyin:

Android için: Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama > Önbelleği Temizle yolunu izleyin.

yolunu izleyin. iOS (iPhone) için: Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın ya da silip App Store'dan tekrar yükleyin.

Uygulamanın Güncelliğini Kontrol Edin: App Store veya Google Play Store'a girerek Instagram'ın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Oturumu Kapatıp Yeniden Açın: Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmak, senkronizasyon hatalarını gidermede etkili olabilir.