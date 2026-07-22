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Ziraat Türkiye Kupası
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MasterChef Şiringül kimdir? Şiringül Kaya kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, 20 Temmuz Pazartesi akşamı rakiplerini geride bırakarak dördüncü önlüğün sahibi ve ana kadroya giren 4. isim Şiringül Kaya oldu. Müzisyen kimliği, vokalistlik geçmişi ve çocukluğundan bu yana mutfağa olan tutkusuyla öne çıkan yarışmacı izleyicilerin odağı haline geldi. Peki, MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef 2026'nın 4. ana kadro yarışmacısı Şiringül Kaya'nın hayatı, müzik kariyeri ve biyografisi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:31
MasterChef Şiringül kimdir? Şiringül Kaya kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 20 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan kritik bölümde yarışmacılar şeflerden geçer not alabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Batuhan, Nilay ve Hasan Alp'in ardından üstün bir performans göstererek gecenin en başarılı tabağına imza atan Şiringül Kaya, MasterChef Türkiye 2026'nın 4. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı. Sahnedeki ve müzik dünyasındaki yeteneğini mutfağa taşıyan Şiringül Kaya, izleyiciler tarafından arama motorlarında "MasterChef Şiringül kimdir?", "Şiringül Kaya kaç yaşında, nereli?" ve "MasterChef 4. önlüğü kim kazandı?" sorularıyla araştırılmaya başlandı. İşte 21 Temmuz 2026 günü itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 kadrosuna giren Şiringül Kaya'nın kariyeri, hayatı ve merak edilen biyografisi...

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL KAYA KİMDİR?

MasterChef 2026 kadrosuna adını yazdıran Şiringül Kaya, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Asıl mesleği müzisyenlik olan Kaya; profesyonel olarak piyano, gitar ve ses eğitmenliği yapmasının yanı sıra aynı zamanda besteci ve piyanist olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Müzik kariyeri boyunca Ercan Saatçi, Mustafa Sandal ve İzel Çelik Ercan gibi pop müziğin usta isimleriyle çalışmıştır.

MUTFAK TUTKUSU 8 YAŞINDA BAŞLADI!

Sanatçı kimliğinin yanında mutfağa olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Şiringül Kaya, 8 yaşındayken evde tek başına mantı açtığını ve yaptığı yemekleri komşularına ve mahalleliye dağıttığını ifade etmiştir. Mutfak ile müziği birbirine çok benzeten yarışmacı, "Müzikle yemek yapmak benim için büyük bir tutku, mutfakta da sanatımı ortaya koymak istiyorum" sözleriyle şeflerin takdirini toplamıştır.

ANA KADROYA NASIL SEÇİLDİ?

20 Temmuz akşamı gerçekleşen eleme turunda adaylar, ana kadroya giren 4. yarışmacı olabilmek için tezgah başına geçti. İlk etapta teknik becerilerini sergileyen adaylar, ardından yaratıcılık turunda zamana karşı yarıştı. Hazırladığı teknik ve lezzetli tabakla şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan tam puan alan Şiringül Kaya, 4. beyaz önlüğü giyerek adını doğrudan ana kadroya yazdırdı.

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