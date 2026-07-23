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Haberler Haberler 3.552 TL maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak?

3.552 TL maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak?

Temmuz 2026 emekli maaş zammının açıklanmasının ardından gözler en düşük emekli aylığı düzenlemesine ve maaş farkı ödemelerine çevrildi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu ve Resmi Gazete sürecinde bulunurken, mevcut kök maaşı sebebiyle ödemesini 20 bin TL üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri arama motorlarında "3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?", "Emekli maaş farkları açıklandı mı?" ve "SGK ödeme takvimi belli oldu mu?" sorularını araştırıyor. İşte en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri ve SGK'dan gelen son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:54
3.552 TL maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranları belli oldu. Temmuz dönemi zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla kademeli olarak hesaplara aktarılmaya başlandı. Ancak en düşük emekli aylığının 20.000 TL'den 23.552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenlemenin yasalaşma süreci maaş ödeme tarihlerine yetişmediği için milyonlarca emekli temmuz ayı maaşını alt sınır olan 20 bin TL üzerinden aldı. Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında "En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek?", "3.552 TL maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak?" ve "SGK fark ödemelerini ne zaman yapacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi ve süreçteki son durum...

3.552 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşını 23.552 TL'ye yükselten kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir. Maaşlarını meclis kararı öncesinde 20.000 TL olarak alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak ek takvimle ödenecektir.

BEKLENEN ÖDEME TARİHİ

Kademeli ödeme sürecinin ve Resmi Gazete ilanının tamamlanmasıyla birlikte 3.552 TL'lik fark ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftası içerisinde emeklilerin banka ve PTT hesaplarına yatırılması öngörülmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların Temmuz 2026 zam farkı ödemeleri 24 Temmuz 2026 Cuma (Yarın) günü hesaplara aktarılmaya başlanacaktır. Toplamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecektir.

SSK VE BAĞ-KUR TEMMUZ 2026 MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

En düşük emekli aylığı dışında kalan normal zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşları şu takvime göre ödenmektedir:

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz (Bugün)
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

👉 SGK E-DEVLET MAAŞ VE FARK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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