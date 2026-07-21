Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?
Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında gösterilen, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr formalarıyla unutulmaz başarılara imza atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kırdığı rekorlar kadar özel hayatıyla da finans ve spor dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Futbolseverler ve yıldız oyuncunun milyonlarca hayranı arama motorlarında "Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?", "Ronaldo'nun gerçek adı ve soyadı ne?" ile "Cristiano ismi nereden geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Cristiano Ronaldo'nun tam adı, kimlik bilgileri ve isminin dikkat çeken hikayesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 18:35
Madeira adasında mütevazı bir ailede dünyaya gelen Cristiano Ronaldo, altyapı kariyerine Andorinha ve Nacional kulüplerinde başladıktan sonra Sporting CP altyapısına transfer olmuştur. 2003 yılında Sir Alex Ferguson tarafından keşfedilerek Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu, sırasıyla Real Madrid, Juventus, yeniden Manchester United ve Al-Nassr kulüplerinde forma giymiştir.
5 kez Ballon d'Or ödülü kazanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran yıldız isim, futbol tarihinin en ikonik simgelerinden biridir.
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