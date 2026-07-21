A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!
A101 raflarında bu hafta; elektrikli araçtan motosiklete, televizyon ve küçük ev aletlerinden serinletici vantilatör ürünlerine, çeyizlik mutfak araç-gereçlerinden tekstil ve çocuk oyuncaklarına kadar zengin bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla yer alıyor. Tüketiciler arama motorlarında "23 Temmuz A101 kataloğunda neler var?", "A101 Aldın Aldın aktüel broşürü yayınlandı mı?" ve "Bu hafta A101'de hangi teknolojik ürünler var?" sorularını araştırıyor. İşte, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü A101 marketlerde satışa sunulacak güncel ve tam aktüel ürünler listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 18:35
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Kaymaz Taban Yolluk 80x140 cm 299 TL
Pike Tek Kişilik 160x220 cm 299 TL
Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL
Askılı Şortlu Takım 299 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL
Silikon Yastık 50x70 cm 249 TL
Punch Kırlent Kılıfı 43x43 cm 169 TL
Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L 229 TL
King Konserve Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL
King Konserve Somonlu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL
King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 KG 149 TL
Yammes Tavuk, Ördek & Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL
Yammes Tavuk, Ördek & Somon Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL
Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
MGS Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL
Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL
Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL
Pilsan Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti 399 TL
Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL
Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları 99,50 TL
Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon 249 TL
ÇLK Toys Oyuncak Hafriyat Araçları 139 TL
Molmo Oyuncak Römorklu Safari Aracı 159 TL
MGS Oyuncak İtfaiye 149 TL
ÇLK Toys Oyuncak Dinozor Taşıyıcı Araç 159 TL
MGS Oyuncak Sahil Arabası Çekçek 229 TL
Güçlü Factory Oyuncak Fileli Pota 159 TL
MGS Oyuncak Doktor Çantası 149 TL
Boyama Örtüsü 279 TL
Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL
Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL
9' Krom Balon 5'li 32,50 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 26x26 cm 1.999 TL
Nehir Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL
Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
Mikser ve Blender Kabı 1 L 99,50 TL
Keramika Seramik Kupa 345 ml 99,50 TL
Keramika Seramik Fincan 3'lü 229 TL
Borosilikat Pipetli Ayıcık Bardak 600 ml 144 TL
Çubuk Buzluk 29,50 TL
3 Bölmeli Çerezlik 119 TL
2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL
Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 199 TL
Helen Çerezlik 235 cc 39,50 TL
LAV Galata Su Bardağı 285 cc 34,50 TL
Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL
Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1.5 L 109 TL
Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 2'li 400 ml 69,50 TL
Rendell Saklama Kabı 5 L 249 TL
Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 3'lü 179 TL
Piknik Seti 31 Parça 249 TL
Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL
5 Parça Rende Seti 200 TL
Metaltex Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL
Saklama Kabı ve Kase Set 4'lü 79,50 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Volta RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet – 89.990 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç – 239.990 TL
Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped – 69.990 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Kiwi KWP-8575 Alttan Damacanalı ve Musluklu Su Sebili – 8.999 TL
Goodwest Siyah Turbo Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) – 9.999 TL
Sinbo Türk Kahvesi Makinesi – 1.199 TL
Kiwi KTM-2921 Retro Çay Makinesi – 1.699 TL
Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi – 499 TL
Kiwi KYC4108 Dik Süpürge – 1.099 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Piranha 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti – 499 TL
Piranha Çantalı Retro Pikap – 2.499 TL
Piranha Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 119 TL
Piranha iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 119 TL
GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık – 399 TL
Piranha 2219 Bluetooth Kulaklık – 439 TL
Piranha 7854 Bluetooth Hoparlör – 399 TL
Hilfe HLF-SCT-11 Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı – 429 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV – 30.999 TL
Onvo 55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV – 19.999 TL
Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV – 18.499 TL
Hi-Level 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV – 12.999 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Samba Közde Paprika Aromalı Patates Cipsi (135 g) – 55 TL
Fuse Tea Limon Aromalı Buzlu Çay (1,5 L) – 69,50 TL
Monster Enerji İçeceği (500 ml) – 75 TL
Kahve Dünyası Kahve 3'ü 1 Arada – 45 TL
Turku Çatalhüyük Bulgur (2,5 Kg) – 99,50 TL
Domestos Dual Action Çamaşır Suyu (2'li) – 79,50 TL
A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Sek Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri (250 g) – 195 TL
Pınar Dana Kangal Sucuk (400 g) – 359 TL
Pınar Dondurulmuş Hardallı Hindi Sote (390 g) – 399 TL
SuperFresh Dondurulmuş Napoliten Pizza (445 g) – 285 TL
İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt (750 g) – 79,50 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Bonfile – 219 TL
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