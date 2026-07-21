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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 raflarında bu hafta; elektrikli araçtan motosiklete, televizyon ve küçük ev aletlerinden serinletici vantilatör ürünlerine, çeyizlik mutfak araç-gereçlerinden tekstil ve çocuk oyuncaklarına kadar zengin bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla yer alıyor. Tüketiciler arama motorlarında "23 Temmuz A101 kataloğunda neler var?", "A101 Aldın Aldın aktüel broşürü yayınlandı mı?" ve "Bu hafta A101'de hangi teknolojik ürünler var?" sorularını araştırıyor. İşte, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü A101 marketlerde satışa sunulacak güncel ve tam aktüel ürünler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 18:35
A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Erkek Eva Kaplı Terlik 119 TL

Kadın Eva Kapaklı Terlik 99,50 TL

Erkek Eva Çift Kadın Tokalı Terlik 99,50 TL

Çocuk Eva Kapalı Terlik 87,50 TL

Kadın Kemerli Terlik 99,50 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Tchibo Esperto Mini Tam Otomatik Kahve Makinesi 13.499 TL

Tchibo Let's Brew Elegant Filtre Kahve Makinesi 2.999 TL

Davidoff - Filtre Kahve 250g 429 TL

Çekirdek Kahve 1000g 1.499 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Ülker Dore Çikolata Kaplamalı Bisküvi (3x88 g) – 69 TL

McVitie's Hobnobs Yulaflı Bisküvi (255 g) – 69 TL

Nima Boniva Kakaolu Kremalı Gofret (45 g) – 39,50 TL

Züber Glutensiz Protein Bar (40 g) – 45 TL

C&C Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret (350 g) – 65 TL

Hero Goodies Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi (50 g) – 54 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Kaymaz Taban Yolluk 80x140 cm 299 TL

Pike Tek Kişilik 160x220 cm 299 TL

Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL

Askılı Şortlu Takım 299 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

Silikon Yastık 50x70 cm 249 TL

Punch Kırlent Kılıfı 43x43 cm 169 TL

Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L 229 TL

King Konserve Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Konserve Somonlu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 KG 149 TL

Yammes Tavuk, Ördek & Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Yammes Tavuk, Ördek & Somon Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

MGS Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL

Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

Pilsan Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti 399 TL

Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları 99,50 TL

Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon 249 TL

ÇLK Toys Oyuncak Hafriyat Araçları 139 TL

Molmo Oyuncak Römorklu Safari Aracı 159 TL

MGS Oyuncak İtfaiye 149 TL

ÇLK Toys Oyuncak Dinozor Taşıyıcı Araç 159 TL

MGS Oyuncak Sahil Arabası Çekçek 229 TL

Güçlü Factory Oyuncak Fileli Pota 159 TL

MGS Oyuncak Doktor Çantası 149 TL

Boyama Örtüsü 279 TL

Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL

9' Krom Balon 5'li 32,50 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 26x26 cm 1.999 TL

Nehir Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Mikser ve Blender Kabı 1 L 99,50 TL

Keramika Seramik Kupa 345 ml 99,50 TL

Keramika Seramik Fincan 3'lü 229 TL

Borosilikat Pipetli Ayıcık Bardak 600 ml 144 TL

Çubuk Buzluk 29,50 TL

3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 199 TL

Helen Çerezlik 235 cc 39,50 TL

LAV Galata Su Bardağı 285 cc 34,50 TL

Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1.5 L 109 TL

Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 2'li 400 ml 69,50 TL

Rendell Saklama Kabı 5 L 249 TL

Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 3'lü 179 TL

Piknik Seti 31 Parça 249 TL

Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

5 Parça Rende Seti 200 TL

Metaltex Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

Saklama Kabı ve Kase Set 4'lü 79,50 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Volta RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet – 89.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç – 239.990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped – 69.990 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Kiwi KWP-8575 Alttan Damacanalı ve Musluklu Su Sebili – 8.999 TL

Goodwest Siyah Turbo Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) – 9.999 TL

Sinbo Türk Kahvesi Makinesi – 1.199 TL

Kiwi KTM-2921 Retro Çay Makinesi – 1.699 TL

Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi – 499 TL

Kiwi KYC4108 Dik Süpürge – 1.099 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Piranha 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti – 499 TL

Piranha Çantalı Retro Pikap – 2.499 TL

Piranha Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 119 TL

Piranha iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 119 TL

GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık – 399 TL

Piranha 2219 Bluetooth Kulaklık – 439 TL

Piranha 7854 Bluetooth Hoparlör – 399 TL

Hilfe HLF-SCT-11 Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı – 429 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV – 30.999 TL

Onvo 55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV – 19.999 TL

Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV – 18.499 TL

Hi-Level 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV – 12.999 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Samba Közde Paprika Aromalı Patates Cipsi (135 g) – 55 TL

Fuse Tea Limon Aromalı Buzlu Çay (1,5 L) – 69,50 TL

Monster Enerji İçeceği (500 ml) – 75 TL

Kahve Dünyası Kahve 3'ü 1 Arada – 45 TL

Turku Çatalhüyük Bulgur (2,5 Kg) – 99,50 TL

Domestos Dual Action Çamaşır Suyu (2'li) – 79,50 TL

A101 Aldın Aldın 23 Temmuz Perşembe kataloğu!

A101 ALDIN ALDIN 23 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Sek Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri (250 g) – 195 TL

Pınar Dana Kangal Sucuk (400 g) – 359 TL

Pınar Dondurulmuş Hardallı Hindi Sote (390 g) – 399 TL

SuperFresh Dondurulmuş Napoliten Pizza (445 g) – 285 TL

İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt (750 g) – 79,50 TL

Lezita Dondurulmuş Piliç Bonfile – 219 TL

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