Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2027 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren hacı adaylarının katıldığı kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hacı adayları sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Hac hakkı kazanan vatandaşlar ise belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Peki hac sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte detaylar!

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar hacı adaylarının erişimine açıldı. Kura sonucunda hac hakkı kazanan vatandaşlar ile yedek listede yer alan adaylar sonuçlarını elektronik ortamda görüntüleyebiliyor.

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HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Hacı adayları, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 10.30'da noter huzurunda yapılan çekilişin ardından hacı adaylarının beklediği an geldi. Kurada adının çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kura sonucunu sorgulayabiliyor.

HAC KURA SONUCU NASIL SORGULANIR? | ADIM ADIM

Sonuç sorgulama işlemi için:

e-Devlet sistemine giriş yapın. İlgili hac sonuç sorgulama ekranının açılmasını bekleyin. Kimlik doğrulamasını tamamlayın. (TC kimlik no, Baba adı ve güvenlik kodunu girin) Adaylar sonuç ekranında hac hakkı kazanıp kazanmadıklarını görüntüleyebilmektedir.

HAC KURA SONUÇLARI SMS İLE GÖNDERİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kura sonuçları hacı adaylarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek. Böylece adaylar sonuçlarını hem e-Devlet üzerinden hem de cep telefonlarına gönderilecek mesaj aracılığıyla öğrenebilecek.

DİYANET HAC KURASI SONUÇLARI | TIKLA-GÖR

2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis edildi. Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, bu kontenjan kapsamında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

KESİN HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren gerçekleştirebilecek. Kesin kayıt süreci 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek ve işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hac öncesinde adaylara yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri de düzenlenecek.