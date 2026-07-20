Ekranların en sevilen lezzet ve strateji yarışması MasterChef Türkiye 2026, yeni sezonunun ana kadro seçmeleriyle izleyicileri televizyon başına kilitlemeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, 18 Temmuz akşamı ikinci önlük sahibini buldu. Fransız usulü soğan çorbası etabını başarıyla geçerek yaratıcılık turuna kalan ve bu turda hazırladığı tavuk yaratıcılık tabağıyla şeflerden tam not alan Elif Nilay Özgen, Batuhan Nazikoğlu'nun ardından adını ana kadroya yazdıran ikinci yarışmacı oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacının ardından binlerce sporsever ve yemek tutkunu arama motorlarında "MasterChef Nilay kimdir?", "Elif Nilay Özgen aslen nereli, kaç yaşında?" sorularını sorguluyor. İşte, 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunun iddialı ismi Elif Nilay Özgen'in biyografisi ve yaşamına dair en yeni güncel detaylar...

MASTERCHEF ELİF NİLAY ÖZGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2026 ana kadrosuna adını altın harflerle yazdıran Elif Nilay Özgen, genç yaşına rağmen mutfaktaki soğukkanlılığı ve lezzet dengesiyle jürinin takdirini kazandı. Şefler yarışmacılardan teknik bir yemek olan Fransız usulü soğan çorbası hazırlamalarını istedi. Bu etapta en başarılı tabakları çıkaran Mine, Hami Efe, Nevzat, Hasan Alp, Cansu ve Nilay yaratıcılık etabına yükselmeyi başardı. Yarışmacılara ana ürün olarak tavuk verildi. Kısıtlı sürede en yaratıcı, lezzetli ve şef tabağı standartlarına uygun yemeği hazırlayan Elif Nilay Özgen, gecenin birincisi seçilerek MasterChef Türkiye 2026'nın 2. ana kadro yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF NİLAY NERELİ?

Mutfaktaki el lezzeti ve teknik bilgisiyle ilk turlardan itibaren öne çıkan Nilay, Türkiye'nin gastronomi ve aşçılık başkenti olarak kabul edilen Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Türkiye'nin en ünlü şeflerinin ve aşçılarının yetiştiği Mengen kültüründe büyümenin, mutfak vizyonuna ve kariyerine çok büyük katkılar sağladığını ifade eden genç yarışmacı, bu geleneği MasterChef podyumunda da başarıyla temsil ediyor.